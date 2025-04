Calciomercato Juventus l’Arabia Saudita rompe gli indugi vuole quell’attaccante L’offerta è stata già fatta pervenire i dettagli della proposta che rischiano di mettere fuori gioco Giuntoli

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe avere una prospettiva lontana dalla Serie A. L'edizione odierna de Il Mattino ha asserito che il Napoli ha ricevuto una prima importante offerta per l'attaccante nigeriano. Si tratta di un assegno da 60 milioni di euro da parte dell'Al-Hilal, che è volto a strappare il giocatore a stretto giro di posta per averlo a disposizione per il Mondiale per Club.

Calciomercato Juventus: 30 milioni in più dalla Champions per l’Inter che ora sogna il grande colpo. Duello in estate coi bianconeri? Novità - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: nelle casse dell’Inter ben 30 milioni in più dalla Champions, ora i nerazzurri sognano il grande colpo. Duello coi bianconeri? Come riferito dal Corriere dello Sport, per l’Inter sono entrati nelle casse ben 30 milioni di euro in più dalla Champions League rispetto alla passata stagione, con i nerazzurri che iniziano già a pianificare i colpi della prossima estate. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato.com – Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche che la Juventus deve rispettare|Primapagina - 2025-02-09 10:10:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche che la Juventus deve rispettare|Primapagina | Calciomercato.com Home Kolo Muani oltre il prestito: tutte le condizioni e le tempistiche ... 🔗justcalcio.com

Osimhen Juventus, arrivano nuove conferme! La rivelazione in vista del calciomercato estivo. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juventus, arrivano nuove conferme! La rivelazione in vista del prossimo giugno e del mercato estivo. Ultime Niccolò Ceccarini, a Radio Bianconera, ha parlato anche di calciomercato Juve. Le dichiarazioni sull’attacco del futuro per i bianconeri ed in particolare sul nome di Osimhen. OSIMHEN – «Ieri sera una notizia ce l’ha data Giuntoli quando ha ammesso che la Juventus ha intenzione di sedersi al tavolo con il Paris Saint-Germain per riscattare Kolo Muani. 🔗juventusnews24.com

