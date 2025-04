Verona due titolari saltano Cagliari a rischio anche la sfida con l’Inter

Verona dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti in vista del doppio impegno cruciale contro Cagliari e Inter. ASSENTI – Attraverso una nota ufficiale, il Verona ha comunicato che Pawel Dawidowicz non sarà disponibile per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari, in programma nel weekend. Il difensore polacco ha riportato un problema muscolare durante la gara persa all'Olimpico contro la Roma e resterà ai box per il prossimo turno. La sua presenza per la sfida successiva, sabato 3 maggio a San Siro contro l'Inter, è attualmente in forte dubbio. Oltre a Dawidowicz, resta da valutare anche la situazione dell'attaccante Casper Tengstedt, ancora impegnato in un lavoro personalizzato di recupero. Il danese sta cercando di tornare a disposizione ma, al momento, non è chiaro se riuscirà a rientrare in tempo per il match contro i nerazzurri.

