Perché ho evitato i funerali di Papa Francesco La nausea di don Cristiani Piangono dopo averlo deriso

nauseato dai discorsi che sento anche da parte di coloro che lo hanno avversato e ferito con ingiurie in questi 12 anni di servizio come Vescovo di Roma e, dunque, capo della Chiesa”. Lo afferma in una lettera don Andrea Pio Cristiani (foto), presidente del movimento Shalom di San Miniato (Pisa), invitando i fedeli alla messa di oggi, 26 aprile, alle ore 17,30 nel monastero delle Clarisse di Fucecchio “insieme a coloro che vorranno partecipare”. E spiegando loro Perché non è andato ai funerali di Papa Francesco a Roma. “Eccoli piangere coloro che lo hanno deriso – scrive nella sua lettera -. La moltitudine dei poveri privati anche dell’ aria pura, dell’ ecosistema e dell’ acqua potabile sono sempre più costretti a fuggire ed eccoli umiliati e respinti. La voce di Francesco si è spenta, chi li difenderà?“I peggiori avversari e denigratori – aggiunge – li ha trovati proprio in casa, in gonnella rossa e non c’è da stupirsi considerando la sua guerra ai privilegi, ai fasti, alla ricchezza, alla carriera, ai titoli, agli ossequi, ai palazzi, ai sudditi, ai fronzoli da principesse rinascimentali e al salire e scendere su auto di grossa cilindrata”. Ilfattoquotidiano.it - “Perché ho evitato i funerali di Papa Francesco”. La nausea di don Cristiani: “Piangono dopo averlo deriso” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Sonoto dai discorsi che sento anche da parte di coloro che lo hanno avversato e ferito con ingiurie in questi 12 anni di servizio come Vescovo di Roma e, dunque, capo della Chiesa”. Lo afferma in una lettera don Andrea Pio(foto), presidente del movimento Shalom di San Miniato (Pisa), invitando i fedeli alla messa di oggi, 26 aprile, alle ore 17,30 nel monastero delle Clarisse di Fucecchio “insieme a coloro che vorranno partecipare”. E spiegando loronon è andato aidia Roma. “Eccoli piangere coloro che lo hanno– scrive nella sua lettera -. La moltitudine dei poveri privati anche dell’ aria pura, dell’ ecosistema e dell’ acqua potabile sono sempre più costretti a fuggire ed eccoli umiliati e respinti. La voce disi è spenta, chi li difenderà?“I peggiori avversari e denigratori – aggiunge – li ha trovati proprio in casa, in gonnella rossa e non c’è da stupirsi considerando la sua guerra ai privilegi, ai fasti, alla ricchezza, alla carriera, ai titoli, agli ossequi, ai palazzi, ai sudditi, ai fronzoli da principesse rinascimentali e al salire e scendere su auto di grossa cilindrata”.

Su altri siti se ne discute

“Non ho passato un provino al cinema, ho evitato la crisi ribaltando me stesso. Consiglio il nudismo, è libertà massima”: parla il ‘cantattore’ Giovanni Toscano - Giovanni Toscano è un “cantattore”, una via di mezzo tra cantautore e attore di cinema e fiction. Tra le produzioni a cui ha partecipato si contano le prime due stagioni della fiction di Rai1 “Studio Battaglia” e un ruolo in “Romantiche”, film di Pilar Fogliati con la sceneggiatura di Giovanni Veronesi. Poi la musica. Dopo l’opera prima “Arrogantissimo” del 2023, Toscano alza l’asticella con “Un posto migliore” (LaTarma Records; distribuito da ADA Music Italy). 🔗ilfattoquotidiano.it

“Ho voluto vestirmi bene come mi diceva sempre, voleva che fossi la sua principessa. Ci speravo nel lieto fine”: il dolore della moglie di Pietro Genuardi ai funerali - Nel giorno dell’addio a Pietro Genuardi, scomparso a 62 anni a causa di una grave malattia del sangue, la moglie Linda Ascierto è intervenuta in diretta a La Volta Buona. Ai microfoni di Caterina Balivo ha ricordato il marito con emozione: “Vogliamo celebrare Pietro col sorriso con cui se n’è andato, vorrei che oggi fosse una festa”. Linda Ascierto ha condiviso il suo modo di onorare il marito, scegliendo di vestirsi bene: “Non voglio definire quello di oggi come un funerale, per lui sarebbe stato troppo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Lite tra studenti davanti un istituto scolastico, uno estrae un coltello. Il racconto del vice preside: “Ho lanciato due sguardi fulminanti e ho evitato il peggio” - Lite tra gli studenti in un istituto superiore a Rovigo. Come racconta Il Gazzettino, il vice preside ha sventato una potenziale tragedia intervenendo in una rissa con giovani armati di coltello. L'articolo Lite tra studenti davanti un istituto scolastico, uno estrae un coltello. Il racconto del vice preside: “Ho lanciato due sguardi fulminanti e ho evitato il peggio” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

Eleonora Giorgi, l'ultima intervista in tv: «Hanno scoperto una metastasi al cervello, aspetto un miracolo»; Strage di Paderno, chiesa gremita per funerali. Uomo interrompe la cerimonia: Ho la soluzione a questi omicidi; Il dentista truffato dalla segretaria: «Ha approfittato della morte di mia moglie, diceva gli affari vanno mal; Rodolfo Laganà: «Ho la sclerosi multipla, è invalidante. Recitare è la medicina migliore per la mia malattia». 🔗Ne parlano su altre fonti

“Perché non vado al funerale di Papa Francesco”, le dichiarazioni di Albano - Il cantante pugliese Albano ha parlato del motivo per cui non andrà ai funerali di Papa Francesco. Le sue parole sono virali. 🔗msn.com

Al Bano: “Non sarò ai funerali di Papa Francesco, mi chiederebbero selfie. Con lui ho avuto due incontri” - Al Bano racconta il motivo per cui ha deciso di non partecipare ai funerali di Papa Francesco. Il cantante ricorda i due incontri avuti con il pontefice: “È impossibile da dimenticare, mi impartì la ... 🔗fanpage.it

Alfieri, medico di Papa Francesco: “Ci chiese di evitare l’accanimento terapeutico, voleva morire a casa” - Il racconto di Sergio Alfieri, chirurgo del Gemelli e medico personale di papa Francesco, sugli ultimi attimi di vita del Pontefice, morto lunedì di Pasquetta ... 🔗fanpage.it