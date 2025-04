Metropolitanmagazine.it - Forte esplosione nel porto Shahid Rajaee di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran: almeno 115 feriti

Secondo l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, sabato si è verificata unaneldi, nel sud. Al momento il bilancio sarebbe di115, decine dei quali sono stati trasportati in ospedale, ma si temono vittime.L’ha riguardato gli uffici dele la sua intensità è stata tale da provocare un terremoto che ha scosso le città vicine.nLa deflagrazione ha inoltre mandato in frantumi i vetri di edifici distanti diversi chilometri dal luogo dell’incidente.Il Dipartimento dei porti della provincia di Hormozgan ha dichiarato che l’si è verificata in una parte della banchina dele che i vigili del fuoco stanno attualmente lavorando per spegnere l’incendio.Secondo un giornalista del Tasnim, è possibile che l’incidente sia stato causato dall’di una petroliera a nord del molo, la cui onda ha distrutto completamente un edificio adibito a uffici e ha danneggiato numerosi veicoli nella zona.