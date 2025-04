Tpi.it - Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, sabato 26 aprile 2025

del 26su Canale 526, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin26su Canale 5.: gliTra gliinvedremo diversi personaggi del talent Amici come Chiamamifero (ex allieva del prof Rudy Zerbi), Francesca Bosco (allievaprof Lettieri) e SenzaCri (pupilla di Lorella Cuccarini). Previsti poi tanti altri artisti.