L’affresco della Santità dei funerali di Papa Francesco Il racconto di D’Anna

Papa umile e gli statisti, i Re e i leader della Terra. Quella stessa umiltà che, secondo Sant’Agostino, rende gli uomini uguali agli angeli mentre l’orgoglio e la superbia li trasforma in diavoli. Un impatto ieratico, con la semplice bara di legno di Papa Bergoglio e il parterre dei potenti sul sagrato di San Pietro che sembrano trasfigurare nel cielo terso di una Roma caput mundi il miracolo di San Francesco d’Assisi capace con la sola forza della fede, dell’umiltà e della carità di prospettare al mondo e all’umanità del 1200, al culmine delle Crociate, un epocale messaggio di pace e di fratellanza universale.E’ la grande visione che promana dal feretro del Franciscus dei due mondi, acclamato Sommo Pontefice di una Chiesa Universale e da lui subito protesa all’evangelizzazione del mondo a cominciare dalle periferie dimenticate. Formiche.net - L’affresco della Santità dei funerali di Papa Francesco. Il racconto di D’Anna Leggi su Formiche.net Ilumile e gli statisti, i Re e i leaderTerra. Quella stessa umiltà che, secondo Sant’Agostino, rende gli uomini uguali agli angeli mentre l’orgoglio e la superbia li trasforma in diavoli. Un impatto ieratico, con la semplice bara di legno diBergoglio e il parterre dei potenti sul sagrato di San Pietro che sembrano trasfigurare nel cielo terso di una Roma caput mundi il miracolo di Sand’Assisi capace con la sola forzafede, dell’umiltà ecarità di prospettare al mondo e all’umanità del 1200, al culmine delle Crociate, un epocale messaggio di pace e di fratellanza universale.E’ la grande visione che promana dal feretro del Franciscus dei due mondi, acclamato Sommo Pontefice di una Chiesa Universale e da lui subito protesa all’evangelizzazione del mondo a cominciare dalle periferie dimenticate.

Approfondimenti da altre fonti

Sabato ad Arese i funerali dell’imprenditore Zucchiatti, patron della Sicad di Uboldo - Si terranno sabato 12 aprile ad Arese i funerali di Ivano Zucchiatti, 84 anni, storico fondatore della Sicad di Uboldo, azienda leader nel settore dei nastri adesivi. Figura di riferimento per il mondo imprenditoriale locale, Zucchiatti è ricordato con profondo affetto e stima da tutta la comunità. Commosso il cordoglio espresso dall’amministrazione comunale di Uboldo, [...] 🔗ilnotiziario.net

Sistemi anti-droni, intercettori e migliaia di agenti: il piano sicurezza per i funerali del Papa - Sicurezza ferrea nella capitale in vista di sabato prossimo. Previste 170 delegazioni stranieri, Parioli chiusi per l'arrivo di Donald Trump 🔗ilgiornale.it

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it