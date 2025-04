Eurocup Fisiosanisport Reggio BiC batte Manchester e conquista la semifinale

Fisiosanisport Reggio BiC continua a sognare: terza vittoria consecutiva nelle Final Eight e accesso alle semifinali di Eurocup 3. Battuto il Manchester Revolution per 59-72. Oggi la sfida contro Padova per un posto in finale.La Fisiosanisport Reggio Bic non si ferma più. La formazione. Reggiotoday.it - Eurocup, Fisiosanisport Reggio BiC batte Manchester e conquista la semifinale Leggi su Reggiotoday.it LaBiC continua a sognare: terza vittoria consecutiva nelle Final Eight e accesso alle semifinali di3. Battuto ilRevolution per 59-72. Oggi la sfida contro Padova per un posto in finale.LaBic non si ferma più. La formazione.

Cosa riportano altre fonti

Eurocup: esordio da sogno per Fisiosanisport Reggio BiC, battute le Volpi Rosse - Un inizio da sogno per la Fisiosanisport Reggio BiC in Eurocup. La squadra reggina ha dominato la prima gara del torneo, superando le Volpi Rosse Firenze con un netto 76-59. Un match a senso unico rispetto alla sfida di regular season della scorsa settimana, dove la vittoria era stata contesa... 🔗reggiotoday.it

Eurocup: Fisiosanisport Reggio BiC entra nella storia: conquistate le Final Eight - La Fisiosanisport Reggio BiC scrive una nuova, straordinaria pagina di storia per Reggio Calabria e per il club. Con una prestazione maiuscola, la squadra reggina ha sconfitto il Beit Halochem Tel Aviv, conquistando matematicamente un posto nelle Final Eight di Eurocup. Un traguardo che premia il... 🔗reggiotoday.it

Eurocup, Fisiosanisport Reggio BiC show: schiaccia Vigo e sogna la qualificazione - In un match che passerà alla storia come uno dei più emozionanti di questa Eurocup 2025, la Fisiosanisport Reggio BiC ottiene una vittoria fondamentale contro il Club Amfiv Vigo. Con il punteggio finale di 58-69, la squadra reggina si avvicina alla qualificazione per la fase successiva, che si... 🔗reggiotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Eurocup, Fisiosanisport Reggio BiC batte Manchester e conquista la semifinale; Fisiosanisport Reggio Bic, tre su tre: battuto il Manchester e semifinale conquistata; Impresa Reggio BIC: battuta l’Amivel, è due su due in Eurocup; Eurocup, Final Eight: buona la prima per Fisiosanisport Reggio BiC, superati i Sitting Bulls. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Eurocup, Fisiosanisport Reggio BiC batte Manchester e conquista la semifinale - Questo pomeriggio alle 16:30 italiane, la Fisiosanisport affronterà Padova per un emozionante derby italiano che promette spettacolo ... 🔗reggiotoday.it

Fisiosanisport Reggio Bic, tre su tre: battuto il Manchester e semifinale conquistata - Terza vittoria consecutiva per la Fisiosanisport Reggio Bic: superato Manchester Revolution e semifinale di Eurocup 3 conquistata ... 🔗citynow.it

Final Eight, impresa Reggio BiC: battuta l’Amivel: è due su due in Eurocup - Finisce 76-75 la gara due, un capolavoro. La squadra allenata da coach Cugliandro ha dimostrato carattere, cuore e una solidità difensiva impressionante ... 🔗reggiotoday.it