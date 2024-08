Pioraco Sefra e Fiuminata Un fine settimana ricco di eventi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Oggi, domani e domenica, per l’iniziativa ’I percorsi della poesia e dell’infinito marchigiano’, realizzata dai Comuni di, Sefro e, sono in programma tante attività. In primo luogo è previsto l’ingresso gratuito dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Oggi, in collaborazione con l’Associazione Musei di, con le Acli Marche e il Circolo Acli Oscar Romero, nel Polo Museale di via Antonino Pio, dalle 15.30 alle 16-30 ci sarà ’Mastro cartaio per un giorno’. Domani visita gratuita al Polo Museale e al centro di(compresi la chiesa della Madonna della grotta, San Vittorino e Chiostro francescano). Info al 331.4613324.