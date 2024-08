Perdonanza Celestiniana 2024 | Pronti per l’Inizio della 730ª Edizione con un Grande Evento Inaugural

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) L'Aquila - Venerdì 23 agosto, alle ore 20, si terrà la cerimonia, uno degli eventi più attesi e simbolici per la città dell'Aquila. L’avrà luogo presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, con accesso libero e gratuito per il pubblico a partire dalle ore 18, fino ad esaurimento posti. Anche le persone con disabilità avranno la possibilità di partecipare, con servizi dedicati per agevolarne l’accesso. La cerimonia prenderà il via con l’arrivo degli ultimi tedofori che scorteranno il fuoco del Morrone, simbolomanifestazione. Quest'anno, l’onore sarà affidato a Emma Placidi e Matteo Di Nino, due giovani aquilani nati nel 2009, anno del tragico terremoto che colpì la città e altri 56 comuni del cratere sismico.