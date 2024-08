Parma-Milan Fonseca oggi in conferenza stampa | data orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, la diretta tv e lodelladi Paulo, alla vigilia della sfida valida per la seconda giornata di Serie A 2024/25 tra. Rossoneri in cerca del riscatto e della prima vittoria dopo il pari all’esordio in casa contro il Torino di Vanoli: la reazione nel finale ha dimostrato che la squadra è viva, ma ora l’obiettivo è trovare i tre punti al Tardini. I Ducali però, nonostante siano una formazione neopromossa, non vanno sottovalutati, e l’hanno dimostrato all’esordio, in cui hanno bloccato sul pari la Fiorentina. Ladisi terrà presso la saladiello alle ore 14.00 di venerdì 23 agosto, e sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali del club. Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale.