Monteverde due ladri arrestati mentre si nascondono in un armadio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tentato furto a Roma. Fermati due uomini adopo aver cercato di introdursi in un appartamento Due uomini, un 35enne italiano e un 30enne di origine tunisina, sono statia Roma nel quartieredopo aver tentato di introdursi in un appartamento situato in via Raffaele Paoluzzi. I, sorpresi da un vicinocercavano di forzare la tapparella dell’immobile, hanno tentato di sfuggire alla polizia nascondendosi all’interno di un. Tuttavia, grazie alla tempestiva segnalazione al 112, gli agenti dei commissariati di Trastevere e, insieme alle Volanti, sono intervenuti rapidamente, individuando e arrestando i due uomini per tentato furto. Â