Medico aggredito denunciati coniugi

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri hanno identificato e denunciato in Procura la coppia, marito e moglie, che nei giorni scorsi hauna dottoressa un servizio notturno alla guardia medica di Maruggio, nel litorale orientale tarantino. Si tratta di un 44enne e di una 35enne, che rispondono verso la dottoressa di lesioni personali e minaccia. I, in vacanza nel Tarantino, domenica scorsa, di notte, si sono recati alla guardia medica per un problema sanitario accusato dal figlio minore. Secondo quanto detto dai due genitori, il bambino aveva un corpo estraneo in un occhio, la cui presenza, però, ilnon ha riscontrato in sede di visita. E già qui era nata una discussione tra la coppia e la professionista.