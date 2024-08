Manovra 2025 | ipotesi tagli Irpef per i redditi sopra i 50mila euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 23 agosto 2024) La riforma fiscale sembra essere al centro delle preoccupazioni del governo Meloni per la. Le ultimeriguardano la possibilità di uno all’aliquotaper ial didi. Si tratterebbe di una mossa molto coraggiosa, una vera e propria sfida per i conti pubblici. L’idea sarebbe quella di portare avanti la riforma dell’anno scorso, valida comunque soltanto per il 2024, che ha ridotto le aliquote da quattro a tre. I problemi cui va incontro ogni governo che intende mettere mano a una riforma fiscale sono sempre gli stessi: le coperture economiche. Ed è su questo fronte che l’Esecutivo dovrà muoversi per raccogliere quanta più disponibilità economica è possibile. La riforma fiscale nellaLa questione delle risorse è centralettutto per rinnovare, anche per il, i provvedimenti messi in campo nel 2024.