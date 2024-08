Khalil Ahmad e V J King ai tifosi | | Vi faremo divertire promesso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Gli occhi di tutti isono su di loro. Perché sono solo due e non capitava più da 17 anni.e V.J.sono gli americani scelti dallo staff. Il primo viene dalla California, è aperto, loquace, sorridente: "Sono semplicemente me stesso in ogni parte del mondo in cui vado" dice. E racconta con entusiasmo: "Vengo da un’estate bellissima, ho vinto il titolo in Canada e sono stato eletto mvp, quindi sono molto carico. Stanco? Un po’ perché è stata una bella tirata, ma qui sta andando davvero tutto bene, sono arrivato da pochi giorni e ho apprezzato il fatto che mi abbiano fatto sentire accolto sin dal primo momento". Si descrive come un "realizzatore pieno di energia" e promette aiche li farà: "Voglio mostrare al pubblico di Pesaro tutto il mio repertorio, schiacciate comprese".