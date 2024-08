Il cotone delavato perfetto per lui Ecco la collezione autunno-inverno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sempre più indipendenti nel vestire e sempre più vanitosi gli uomini. Non più legati ai gusti di mogli, mamme, fidanzate ma oggi liberi di indossare ciò che vogliono. Insomma sono loro, i maschi, i nuovi protagonisti della moda contemporanea che hanno fatto la rivoluzione anche nell’intimo. Da qui il successo di alcuni marchi pionieri di questa libertà come Intimissimi Uomo che lancia per l’2024 lain, tessuto versatile per capi che vanno dall’underwear al dailywear. La fibra si caratterizza per il trattamento ’’ che conferisce ai capi una texture luminosa e dall’effetto visivo unico, declinata in nuove tonalità come maroccan blue, dark denim e deep green, caratterizzate da una grammatura più leggera e perfette per aggiungere un tocco di stile ai look della stagione.