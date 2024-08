Il caso Osimhen è figlio di una Serie A che non riesce più a vendere a grosse cifre Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024) LaA nonpiù a. Rispetto all’estate scorsa i dati confermano che c’è stata una minor spesa delle due leghe che avevano maggiormente arricchito il campionato italiano: Premier League e Saudi Pro League. Illegato a Victorè emblematico. LaA nonpiù a: ilè emblematicoscrive: Nell’estate 2023, i nostri 20 club avevano incassato un miliardo di euro dalla vendita dei cartellini, ora siamo a 557 milioni, poco più della metà e in linea con i 588 milioni del 2021, la prima finestra post pandemica e quindi quella economicamente più arida. Per il centravanti del Napoli: La fila dietro la porta di De Laurentiis è scomparsa e probabilmente il presidente del Napoli fatica a cedere l’attaccante perché ha ancora in mente leda capogiro che gli erano arrivate sulla scrivania in passato.