Fuorigrotta | Kit del rapinatore pronto all’uso i controlli dei Carabinieri nell’area occidentale della città

(Di venerdì 23 agosto 2024) Blitz dei: sequestrato kit da rapina e fioccano denunce per guida senza patente e droganella periferiadel capoluogo, al lavoro iCompagnia di Bagnoli insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno.Un servizio votato alla presenza visibile, come deterrente per chi intende minare la percezione di sicurezza. Numerose le perquisizioni nel quartiere. Altrettanti i posti di controllo negli snodi principali, con attenzione massima al rispetto del codicestrada. In via Brigata Bologna, alle spalle dello “sferisterio” ormai abbandonato, i militari hanno sequestrato una mitragliatrice Mini Uzi ad aria compressa, senza tappo rosso, caschi integrali, passamontagna, una mazza da baseball e spray al peperoncino.