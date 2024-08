Francamente non se ne può più | Rita Dalla Chiesa duro sfogo sulle tasse

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Le priorità le conosciamo tutti e sono d'accordo che ci siano quella della sanità e quella del tagliare leperchénon se ne può più":lo ha detto in collegamento col talk 4 di Sera su Rete 4, parlando della prossima manovra economica. La deputata di Forza Italia si è poi auspicata che i sindacati non creino ulteriore caos e che non mettano in pratica quell'autunno caldo più volte annunciato. "Cerchiamo di portare a casa quello che dobbiamo portare a casa, la gente non ne può più di piazze, sindacati. Ha bisogno di certezze". "Quindi - ha proseguito lariferendosi ai membri del governo - va benissimo che loro si siedano intorno a un tavolo e che non litighino e trovino un accordo perché l'italiano possa dire 'va bene'".