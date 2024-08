E’ il ‘vecchio’ Bayer Leverkusen | vittoria all’ultimo respiro contro il Monchengladbach

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Esordio vincente in Bundesliga del: la squadra di Xabi Alonso ha vinto per 3-2 in casa del Borussia Mönchengladbach nella partita di apertura del campionato tedesco. Decisivo il gol di Florian Wirtz in pieno recupero al 56? del secondo tempo. Gli ospiti passano in doppio vantaggio con Xhaka e Wirtz, poi la rimonta dei padroni di casa con Elvedi e Kleindienst. A tempo quasi scaduto il calcio di rigore, prima sbagliato e poi il gol su ribattuta di Wirtz.