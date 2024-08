Corea del Sud incendio in un hotel | sette morti e dodici feriti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024)persone sono rimaste uccise e 12 ferite in undivampato in un albergo di Bucheon, nei pressi di Seul. Lo riporta l’agenzia Yonhap, che cita i vigili del fuoco locali, che spiegano che l’è scoppiato all’ottavo piano di un edificio di nove. I vigili del fuoco continuano a mettere in salvo gli ospiti dell’albergo.Alcune delle vittime sarebbero morte nel tentativo di scappare, saltando dalle finestre dell’. Tre deisono in gravi condizioni. Le cause dell’, che è stato domato dopo tre ore, non sono ancora chiare. Altre vittime sono state trovate nelle stanze dell’ottavo piano, dove si ritiene che l’sia divampato a causa di un guasto elettrico. Sebbene l’non si sia propagato all’intero edificio, i danni sono stati ingenti poiché le stanze non erano dotate di impianti ant