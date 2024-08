Bundesliga 2024 2025 | il Bayer Leverkusen a modo suo vince al 102? contro il Monchengladbach

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lasi apre come si era chiuso lo scorso campionato tedesco: i campioni di Germania in carica delpartono aloro in scia rispetto allo scorso anno e la vincono al?. Con una variazione sul tema: questa volta sono loro a farsi rimontare due gol. Quello che era il superpotere dei ragazzi di Xabi Alonso, ribaltare situazioni insperate nel finale, diventa un’arma a doppio taglio al Borussia Park, dove il Borussia, sotto di due reti nel primo tempo, non si dispera e perde d’animo nella ripresa, riuscendo a raggiungere il pareggio. Le Aspirine, però, non muoiono mai e si procurano un rigore al decimo minuto di recupero, Wirtz se lo fa parare ma segna sulla ribattuta per il definitivo 2-3.