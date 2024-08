A che età s’invecchia?

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024) Recenti studi evidenziano che l’invecchiamento non procede in maniera lenta e costante. Gli scienziati hanno individuato dei passaggi chiave dove si può identificare un prima e un dopo. La Scuola di Medicina dell’Università americana di Stanford ha pubblicato uno studio sulla rivista Nature Ageing che indica la prima tappa a 44 anni e la seconda intorno ai 60 anni. In corrispondenza di questi due momenti, infatti, avvengono drastici mutamenti a livello biomolecolare, che vedono aumentare o diminuire repentinamente migliaia di molecole e microrganismi presenti nel corpo. L’esistenza di questo fenomeno dovrebbe spingere, secondo i ricercatori, a prestare attenzione alla propria salute e adattare il proprio stile di vita soprattutto in questi momenti-chiave della vita.