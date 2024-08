A 16 anni tenta un furto in casa scoperto fugge e prova a violentare una donna | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Alzano Lombardo (Bergamo), 23 agosto 2024 – Sediciuninincontra unaa violentarla. Il protagonista di questa follia è un sedicenne di origini marocchine, residente in provincia di Bergamo ma ufficialmente senza fissa dimora. Alla fine è statoe ora si trova in carcere al Beccaria di Milano con le accuse dita violenza sessuale e rapina. Il fatto Secondo quanto ricostruito, il giovane è entrato per rubare in un'abitazione ad Alzano Lombardo e quando i proprietari disi sono accorti lo hanno inseguito, riprendendosi la bicicletta che il ragazzo aveva portato via. La violenza Allontanandosi, il sedicenne si sarebbe poi diretto in una zona dove era in corso un'esercitazione di addestramento cani e avrebbeto diuna, italiana, che è riuscita a liberarsi e a chiamare i soccorsi.