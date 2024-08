WTA Monterrey 2024 | Emma Navarro si salva nessuna sorpresa verso i quarti del 500 messicano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si è definitivamente allineato aidi finale il tabellone principale del WTA 500 di, ultimo appuntamento prima degli US Open per quanto riguarda il circuito femminile (assieme al 250 di Cleveland). Poche le sorprese, ma più di un match da sottolineare per varie ragioni. La giornata, come di consueto, si conclude quando in Italia è prima mattina. Questo in virtù della lunga lotta trae Camila Osorio, con la colombiana che annulla due match point nel terzo set, ma alla fine deve cedere al tie-break all’americana. Per la vincitrice confronto con la polacca Magdalena Frech, che ha avuto più difficoltà del previsto con l’israeliana Lina Glushko. La neozelandese Lulu Sun continua il proprio cammino e riesce a battere, sebbene dopo una battaglia, l’argentina Maria Lourdes Carlé per 7-2 al tie-break del terzo set.