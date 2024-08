Un malore ha spento il padre dei borghi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Uno sconcerto unanime, un cordoglio che attraversa fazioni politiche, associazioni e Comuni per ricordare un amministratore apprezzato in maniera trasversale, per il contributo dato al suo borgo, Corinaldo. Da più parti arrivano parole di vicinanza alla famiglia per la scomparsa improvvisa, avvenuta a soli 67 anni, di Livio Scattolini, deceduto per unsubito nella sua casa corinaldese martedì pomeriggio. I funerali dell’ex sindaco, primo cittadino di Corinaldo dal 2002 al 2012, si terranno domani, venerdì, nella chiesa di San Francesco, alle ore 9.30.