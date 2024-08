Ultime Notizie Roma del 22-08-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è stato ricoverato anche il quinto corpo dei Dispersi dello yacht naufragato a Porticello nel palermitano il corpo Già individuato ieri sera in una delle cabine del delitto quello del magnate britannico Cycling il cadavere è stato portato in porto da un imbarcazione dei Vigili del Fuoco all’interno di una buddybank di colore blu a questo punto all’appello manca solo la figlia diciottenne d-link Anna dopo che ieri sommozzatori avevano Ritrovati i corpi delle presidente della Margherita alle International giornata bruner della moglie Anna Elisabetta delle galee Chris morville della moglie Nada intanto proseguono le indagini per cercare di capire come sia stato possibile naufragio super Veliero ieri magistrati hanno interrogato il neozelandese capitano dell’ ...