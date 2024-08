Tu hai rotto i cogl… consigliere comunale di FdI molla uno schiaffo a un giovane del partito | Troppo rumore alla festa di paese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’uomo in maglietta e pantaloncini neri si gira e compie alcuni passi fino a raggiungere un ragazzino riccioluto in maglietta bianca. Gli dice “Tu mia haii co.” e lo colpisce con uno. Il ragazzino porta la mano al viso, non reagisce, incredulo dice solo “Ma come ti permetti?”. L’uomo è l’avvocato Federico Altobelli,di minoranza a Sora, in provincia di Frosinone, candidato sindaco del centrodestra nella scorsa tornata ed oggi capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Il ragazzino è Filippo Mosticone, studente di Giurisprudenza a Roma e componente dell’associazione Sorani Fuorisede che riunisce i giovani della città che hanno lasciato Sora per frequentare gli studi, nonché segretario cittadino di Gioventù nazionale.