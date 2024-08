Totti e Noemi il lieto annuncio arriva a pochi anni dall’inizio | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 22 agosto 2024) La love story tra FrancescoBocchi continua a tener banco sul mondo del gossip. A quasi duedalla separazione da Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma convive già da tempo con la nuova compagna e non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Il matrimonio però rimane ancora in sospeso, almeno fino a quando sarà ufficializzato il divorzio con la Blasi. Leggi anche: Achille Costacurta, “dentatura di diamanti”: quanto costa e cosa si rischia a indossarla Leggi anche: “Ho un batterio al cuore”,l’del famoso dall’ospedale lascia senza fiato Le vacanze da innamorati L’ex calciatore e la fidanzata si stanno godendo gli ultimi scampoli dell’estate.Dopo aver fatto tappa in Grecia e alle Bahamas, hanno fatto rientro in Italia e al momento si trovano a Sabaudia, luogo da sempre amato dache in quella zona è di casa.