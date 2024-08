Situazione Osimhen parlano Christillin e Amoruso

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) Laè a pieno titolo il tormentone dell’estate del mercato partenopeo. Ancor di più dopo il tonfo pesante a Verona. Nel corso di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ne hanno parlato Evelina, membro dell’Uefa, e Lorenzo, ex calciatore. Di seguito i loro interventi. “? Ci deve far riflettere il fatto che il campionato inizi a mercato ancora aperto.” Così Evelina: “Non mi aspettavo il 3 a 0 di Verona che m’ha lasciato un po’ basita. Conte è stato umile, ha chiesto scusa, ma non bisogna giudicare tutto da una partita, poi capiremo se il Napoli riuscirà a riscattarsi col Bologna. La Juventus ha cominciato veramente bene, ho visto cose inaudite, poi mi fa piacere che la Juventus abbia la squadra più giovane del campionato. Immagino che Conte oggi sia una furia per la sconfitta di domenica scorsa del Napoli.