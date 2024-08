Pronti? Aprite l' ombrello colata di bava | Kamala chi c' è nel mirino di Capezzone | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Danielenel suo "Occhio al caffè" presenta i principali temi che trovano spazio sulle testate nazionali. Grande spazio al dibattito sullo Ius Scholae, ma anche alle ultime "imprese" di Ilaria Salis che dopo una visita al carcere di San Vittore ci fa sapere con tanto di reel che è necessario togliere il carcere per i reati di furto o di occupazione abusiva. Ma il direttore editoriale di Libero si concentra soprattutto sulle notizie che arrivano dalla convention dem per l'investitura diHarris: "Ve lo avevamo detto,gli ombrelli, arriva ladiper la Harris. Su Stampa e Repubblica le firme migliori si esercitano nel raccontare le imprese della candidata e di chi la sostiene". Peccato che proprio in queste ore un report dettagliato della BBC ha smontato pezzo per pezzo le promesse e la propaganda della Harris. Una vera e propria tempesta di balle.