Pronostici Seconda Giornata Serie A 

(Di giovedì 22 agosto 2024) LaA non si ferma e dopo una primacon diversi risultati inaspettati, prosegue con ladi campionato. Neidi Superscommesse, l’attenzione è rivolta è soprattutto su Milan e Inter, entrambe desiderose di riscattarsi dopo i pareggi all’esordio. Attenzione anche al Napoli di Conte, determinato a trovare la propria identità. La Juventus, invece, si prepara a una sfida sulla carta impegnativa, affrontando un Verona galvanizzato dalla vittoria contro i partenopei al Bentegodi. Napoli-Bologna: Over 2,5 Il Napoli di Conte è incappato nel pesantissimo 3-0 in casa del Verona. Al Maradona i partenopei vorranno subito invertire la rotta, ma se la vedranno contro un Bologna formato Champions. Il Napoli viene da 5 Over 2,5 nelle ultime 10 partite giocate. I rossoblù, invece, hanno chiuso con l’Over 2,5 in 5 delle ultime 10 trasferte ufficiali.