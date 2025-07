Luca Zingaretti | La moglie di Urso salta la fila con la scorta a Fiumicino

Un video girato con lo smartphone e pubblicato su Instagram ha scatenato un acceso dibattito sui social. A parlare, camminando verso il gate d’imbarco dell’aeroporto di Fiumicino, è l’attore e regista Luca Zingaretti. “C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva: “Prego, prego”. Ma non vi vergognate?”, dice con tono indignato il celebre volto del commissario Montalbano. Il riferimento, inizialmente implicito, è poi emerso: si trattava di Olga Sokhnenko, moglie del ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso  di Fratelli d’Italia, in partenza per Olbia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it