Fiamme in un deposito auto a Molfetta vigili del fuoco in azione

Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile sono proseguite fino all'alba. I vigili del fuoco sono intervenuti a Molfetta, intorno alle 2 della notte appena trascorsa, per spegnere un incendio in un deposito di un concessionario di auto. Le fiamme avrebbero coinvolto 2 veicoli, i locali. 🔗 Leggi su Baritoday.it

