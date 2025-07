Milano Cortina 2026 | presentate le medaglie olimpiche e paralimpiche

Svelate le medaglie olimpiche. Due donne simbolo dello sport italiano, Federica Pellegrini e Francesca Porcellato, hanno presentato ieri, 15 luglio, a Palazzo Balbi le medaglie dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, insieme al Comitato Organizzatore e a numerose autorit√†, tra cui Luca Zaia, Giovanni Malag√≤, Matteo Salvini, Andrea Abodi, Attilio Fontana e altri rappresentanti istituzionali. Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha definito le medaglie ‚Äú un simbolo molto forte: raccontano la fatica, la dedizione e il percorso che ogni atleta compie per arrivare al traguardo ‚ÄĚ, senza dimenticare ‚Äú il lavoro silenzioso e fondamentale di chi, dietro le quinte, rende possibile tutto questo ‚ÄĚ. 🔗 Leggi su 361magazine.com ¬© 361magazine.com - Milano Cortina 2026: presentate le medaglie olimpiche e paralimpiche

In questa notizia si parla di: medaglie - milano - cortina - olimpiche

Olimpiadi Milano Cortina, svelate le medaglie. Zaia: ¬ęSi realizza un sogno¬Ľ - CORTINA (BELLUNO) - ¬ęCon lo svelamento delle medaglie olimpiche e paralimpiche si realizza un sogno¬Ľ.

Dietro le quinte: qual è il significato e come sono state realizzate le medaglie dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 - Oggi a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, il Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali ha svelato le medaglie di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, svelate le medaglie. Fontana: ‚ÄúSintesi perfetta di design e tradizione‚ÄĚ - Milano, 15 luglio 2025 ‚ÄstCome per le torce, anche le medaglie¬† dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026¬†hanno un design essenziale, che mette al centro emozioni e lavoro di squadra, e simboleggia l'unione non solo di due citt√†, Milano e Cortina, ma anche l'anima della vittoria e gli sforzi per conquistarla.

Eleganza, sobrietà e identità italiane: l'inconfondibile marchio di fabbrica delle medaglie olimpiche e paralimpiche di @milanocortina26 svelate oggi a Venezia. Simboli iconici dell'unicità di questo progetto a cinque cerchi e della nostra storia Vai su X

La presentazione delle medaglie olimpiche di Milano Cortina 2026, dal peso di mezzo chilo. Salvini auspica un podio con atleti russi e ucraini insieme Vai su Facebook

Milano-Cortina, svelate le medaglie olimpiche e paralimpiche; Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, presentate le medaglie dei Giochi invernali; Milano Cortina 2026, svelate a Venezia le medaglie delle Olimpiadi Invernali.

Milano Cortina 2026: design minimal e significato poetico delle medaglie olimpiche - Brillanti, simboliche e sostenibili: alla scoperta delle medaglie delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali tra design italiano e spirito olimpico ... iodonna.it scrive

Milano-Cortina 2026, ecco le medaglie delle Olimpiadi invernali - Presentate a Venezia, le medaglie di Milano Cortina 2026 (del peso di 506g) uniscono design essenziale e sostenibilità. Lo riporta msn.com