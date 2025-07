Il parco Amendola si riempie di allegria con le esibizioni del Modena Buskers Festival

Il Parco Amendola torna ad ospitare il Modena Buskers Festival, giunto alla ottava edizione, dopo una lunga pausa di sette anni, causa sicurezza e covid. Con le sue oltre 30.000 presenze si è confermato negli anni precedenti, come uno degli eventi più apprezzati dai modenesi e non solo. Più di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Ecco il programma del Modena Buskers festival. Dal 17 al 20 luglio. PARCO AMENDOLA.

