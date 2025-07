La leggenda del jazz mondiale in concerto in castello

WWE: Una leggenda al Performance Center, Jazz ospite come allenatrice - Da tempo ormai il Performance Center è diventato il punto di riferimento per la crescita dei nuovi talenti in WWE, soprattutto grazie all’altissima qualità degli allenatori presenti, molti dei quali sono nomi del passato che, una volta conclusa l’avventura sul ring, dedicano il loro tempo a formare gli atleti di domani.

Trilok Gurtu, la leggenda vivente del jazz e della world music al FolkClub di Torino - Figura di riferimento assoluto nel panorama del jazz e della world music, Trilok Gurtu torna al FolkClub di Torino, mercoledì 7 maggio alle 21.

La leggenda del jazz mondiale in concerto in castello - Il festival internazionale Udin&Jazz accoglie Herbie Hancock. Leggenda vivente del jazz e icona dell’innovazione musicale, sarà il protagonista della quinta giornata di programmazione, con un attesissimo concerto in programma mercoledì 16 luglio, nello splendido scenario del castello di Udine.

' DOMENICA 29 GIUGNO ORE 18, nel suggestivo salone del Castello di Mazzè, si terrà un raffinato concerto di pianoforte con il talentuoso DAVIDE CAVA, promosso dall’Associazione ORIUM APS nell’ambit Vai su Facebook

Rock d’annata e grande jazz nelle prossime serate a “Musica in Castello” - Il programma: da Davide Van De Sfroos a Fred Hersch - Prosegue con successo la ventiduesima edizione di “Musica in Castello”, realizzata da Piccola Orchestra Italiana aps, sotto la direzione artistica di Enrico Grignaffini, con il contributo di Conad, C. Lo riporta gazzettadiparma.it

