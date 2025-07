Dal deepfake ai contenuti misogini nei social | al via una campagna educativa nelle scuole Inglesi

Il governo guidato da Keir Starmer ha avviato un piano educativo rivolto agli studenti tra gli 11 e i 18 anni con l’intento di contrastare la diffusione di stereotipi sessisti e dinamiche discriminatorie, spesso legate alla presenza online di figure mediatiche controverse. La ministra dell’Istruzione Bridget Phillipson ha presentato l’iniziativa al Parlamento, precisando che saranno introdotte nuove linee guida e materiali specifici per il personale scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: deepfake - contenuti - misogini - social

