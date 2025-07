L’addio del console Usa Tracy Roberts-Pounds | Grazie Napoli Qui c’è un potenziale straordinario

“Essere Consoli generali degli Stati Uniti a Napoli è stato per me non solo un grande onore ma soprattutto un privilegio profondo e personale. In questo tempo ho avuto il dono di conoscere una terra ricca di cultura bellezza e straordinario potenziale”. Ad affermarlo in un post pubblicato ieri sulla pagina Facebook del Consolato generale degli stati Uniti a Napoli, è Tracy Roberts-Pounds, giunta alla fine del suo mandato triennale nel capoluogo campano. Qui, ricorda la Console “ho incontrato imprenditori innovativi, studenti pieni di talento, artisti, istituzioni determinate a costruire il cambiamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

