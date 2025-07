Estate Mediterranea a Siculiana | al via la stagione tra musica teatro e arte

Comincia venerdì 18 luglio l’Estate Mediterranea 2025, il programma degli eventi estivi promossi dal Comune di Siculiana. Un cartellone ricco di appuntamenti, dal teatro alla musica, dall’arte alle tradizioni popolari. Oltre 30 serate tra il centro storico e il borgo marinaro di Siculiana Marina. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

ESTATE MEDITERRANEA 2025 PRENDE IL VIA Vi aspettiamo venerdì 18 luglio alle ore 21:00 al Giardino del Santuario per una serata speciale: Presentazione ufficiale del cartellone estivo degli eventi Tappa del Festival del Mare e del Gusto Cabar Vai su Facebook

