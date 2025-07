Acerra aggredisce l’ex fidanzata e investe le sue amiche | 20enne arrestato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prima le violenze, poi il tentato investimento in scooter. Una serata tra amiche si è trasformata in un incubo per una 19enne ad Acerra, in provincia di Napoli, dopo che il suo ex fidanzato, un giovane di 20 anni, l’ha prima presa a calci e pugni, insultata pubblicamente e poi ha tentato di investire lei e le sue amiche con uno scooter. Il ragazzo è stato arrestato dai carabinieri. Ossessione e maltrattamenti dopo la fine della relazione. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la giovane si trovava seduta su una panchina vicino alla casa comunale di via Palatucci, quando è stata avvicinata dall’ex, un operaio del posto incensurato, che non aveva mai accettato la fine della loro relazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

