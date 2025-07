Inchiesta urbanistica chiesto l'arresto dell'assessore Giancarlo Tancredi e dell'imprenditore Manfredi Catella

La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore Giancarlo Tancredi e per Manfredi Catella, ceo del gruppo Coima, e il carcere per altri 4 indagati nell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica. Le accuse, a vario titolo, sono di corruzione e falso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: inchiesta - urbanistica - chiesto - assessore

Inchiesta urbanistica a Milano, si dimettono il presidente e tre membri della Commissione paesaggio - Le dimissioni del presidente della commissione paesaggio del Comune Alessandro Ubertazzi, degli architetti Giuseppe Marinoni, Giacomo Cristoforo De Amicis e l'ingegnere Dario Vanetti arrivano dopo le indagini a loro carico avviate pochi giorni fa dalla Procura di Milano.

Milano, 17 cantieri stoppati “a rischio inchiesta urbanistica”: dall’ex ecomostro al Garage delle Nazioni - MILANO – Da via Savona 105 al civico 2 di v ia Calderon De La Barca, zona Porta Romana, dove sorge lo storico Garage delle Nazioni, al centro di una battaglia contro l’abbattimento per costruire al suo posto un hotel con 14 piani fuori terra e altri 6 interrati.

Inchiesta sull’urbanistica a Milano, il sindaco Beppe Sala sarĂ chiamato come testimone in aula - Il Sindaco di Milano Beppe Sala sarĂ chiamato come testimone della difesa nel processo su Torre Milano, uno degli edifici finiti al centro delle inchieste sull'urbanistica della Procura.

Inchiesta urbanistica, chiesto l'arresto dell'assessore Giancarlo Tancredi e dell'imprenditore Manfredi Catella; Caso urbanistica Milano, pm chiede arresto di un assessore; Milano, chiesto l'arresto del re del mattone Catella e dell’assessore all'Urbanistica Tancredi.

Inchiesta urbanistica, chiesto l’arresto dell’assessore Giancarlo Tancredi e dell’imprenditore Manfredi Catella - La Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore Giancarlo Tancredi e per Manfredi Catella, ceo del gruppo Coima, e il carcere per altri 4 ... fanpage.it scrive

Caso urbanistica Milano, pm chiede arresto di un assessore - La Procura di Milano ha chiesto 6 arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, in uno dei filoni dell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica. Lo riporta ansa.it