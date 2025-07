Borsa | l' Europa gira in positivo Milano +0,1%

Le Borse europee girano in positivo, dopo un avvio debole con i primi effetti dei dazi sull' inflazione degli Stati Uniti. Nel Vecchio continente l'attenzione si concentra sulle trattative tra Usa e Ue sul fronte delle tariffe commerciali. I mercati guardano anche alle mosse delle banche centrali, mentre proseguono le tensioni tra Trump e Powell. Sul fronte valutario il dollaro è in lieve flessione con l' euro che sale a 1,1622. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,1%. Positive Londra (+0,1%), nonostante l'aumento a sorpresa dell'inflazione, Madrid (+0,5%) e Milano (+0,1%). Poco mossa Francoforte (+0,05%) mentre è fiacca Parigi (-0,1%), dove pesa il tonfo di Renault (-15%) dopo il taglio degli obiettivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa gira in positivo, Milano +0,1%

