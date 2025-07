La violenza che non si vede ma che esiste | nel podcast In bocca al lupo si parla degli effetti psicologici della violenza

Ci sono ferite che non lasciano lividi sulla pelle, ma scavano in profondità nell’animo, cambiando per sempre la percezione di sé e del mondo. È proprio questo il cuore della seconda puntata di “ In bocca al lupo ”, il podcast che affronta con coraggio e sensibilità il tema della violenza di genere. Co-prodotto da Buytron e GreenMe, il progetto si propone di dare voce a chi non può più restare in silenzio, intrecciando testimonianze, analisi psicologiche e riflessioni artistiche. Disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, la serie – composta da sette episodi più due extra – scava nei diversi volti della violenza, da quella psicologica a quella economica, fino ai percorsi di riabilitazione per chi ha esercitato abuso. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La violenza che non si vede, ma che esiste: nel podcast “In bocca al lupo” si parla degli effetti psicologici della violenza

“In bocca al lupo”, un podcast che parla di violenza di genere in un momento in cui è più necessario che mai - In un’epoca in cui le notizie di violenza sulle donne si rincorrono quotidianamente e il dibattito pubblico è spesso confuso, parziale o superficiale, serve uno spazio di ascolto e approfondimento che vada oltre la cronaca.

Dal massacro del Circeo alla legge (tardiva) sulla violenza sessuale: esce “A nudo”, un podcast sull’Italia degli anni 70. E quel che ne resta ancora oggi - 29 settembre 1975. Sono passati quasi 50 anni dalla sera in cui tre ragazzi della Roma bene sequestrarono, seviziarono e violentarono Donatella Colasanti, 17 anni, e Rosaria Lopez, 19, in una villa a San Felice Circeo, fino a causare la morte di quest’ultima.

In bocca al lupo, finalmente online la prima puntata del podcast sulla violenza di genere: cosa fa lo Stato contro la violenza? - Parlare di violenza di genere non è mai facile. Ma farlo con il tono giusto – diretto, empatico e senza filtri – è possibile.

"Invisibile non vuol dire inesistente": la seconda puntata di In Bocca al Lupo sulla violenza di genere è un viaggio tra gli effetti silenziosi di un trauma

