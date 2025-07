La regina dell'estate è Rimini, la meta più sognata del mondo è Venezia ma anche una destinazione inattesa come Bolzano: si confermano tutte, per il secondo anno consecutivo, sul podio delle destinazioni più esposte all' overtourism nella mappa dell' Indice Complessivo di Sovraffollamento Turistico (Icst), elaborata dall'Istituto Demoskopika e pubblicata in anteprima su ANSA.it. A seguire Livorno, Napoli, Milano, Trento, Roma, Verona e Trieste. Al livello "Alto" dell'indice si collocano anche i sistemi turistici provinciali di Aosta, Firenze e Siena, dove la pressione turistica resta marcata, con impatti significativi sulle risorse locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Overtourism, Rimini Venezia Bolzano le mete più esposte