Milano ricorda Felice Casorati | termina l’antologica al Palazzo Reale del poliedrico artista novarese

La rassegna, realizzata in collaborazione con l’Archivio Casorati, la Galleria Civica d’Arte moderna e contemporanea di Torino, promossa da Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Marsilio Arte è stata curata da Giorgina Bertolino, Fernando Mazzocca e Francesco Poli. Felice Casorati, tra gli artisti piĂą apprezzati del secolo scorso, è difficilmente collocabile in una corrente artistica precisa, ha vissuto la nascita delle avanguardie del Novecento avvicinandosi prima al Simbolismo e restando poi ammaliato da Klimt e CĂ©zanne, maestri della figura e della ricerca nello spazio, sfociando in ultimo nel Realismo Magico, richiamando atmosfere sospese e malinconiche con figure solitarie e ambienti spogli, evocando un senso di mistero e di attesa simile a quello della pittura metafisica; tuttavia, la realtĂ straniante ed inquieta di Casorati non pone il suo focus sull’aspetto onirico e surreale tipico di quest’ultima in quanto le sue opere mantengono un legame evidente con la realtĂ . 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Elisabetta Costi. Asha · Canzone Angelica. Felice Casorati (Novara, 4 dicembre 1883 – Torino, 1º marzo 1963) è stato un pittore, incisore, designer e scenografo italiano. La carriera militare del padre Francesco lo costringe a continui trasferimenti: vive a Milan

