Un progetto unico e ambizioso che porta la storia del vangelo a un nuovo livello

S i può ancora raccontare la vita di Gesù in modo avvincente e inconsueto? The Chosen, la serie vista da più di 200 milioni di spettatori, sceglie una narrazione evangelica per mostrare il lato profondamente umano e sfaccettato del figlio di Dio e l’importanza assoluta dei suoi apostoli. Un’opera innovativa che cattura la complessità di una delle personalità più enigmatiche della storia del mondo. Tutte le 4 stagioni di questo fenomeno mediatico con un cast davvero eccellente e un linguaggio assai moderno, sono da oggi disponibili sulla piattaforma Netflix. Al cinema in anteprima 2 episodi della quarta stagione di “The Chosen” X Leggi anche › Arriva al cinema “The Chosen”: la serie di culto in cui la superstar non è Gesù ma gli apostoli The Chosen ora su Netflix: la trama della serie cult. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un progetto unico e ambizioso che porta la storia del vangelo a un nuovo livello

In questa notizia si parla di: storia - progetto - unico - ambizioso

Sulle tracce di una storia millenaria: il progetto di Parco sommerso e costiero - PORTO CESAREO – Un progetto pilota per la Puglia, grazie al quale si potrà sperimentare l’incontro tra turismo e cultura in ambiente marino e porre il turismo sostenibile al servizio del patrimonio.

Un lungo progetto sulle donne eritree ha portato Cinzia Canneri a vincere l’ultima edizione del World Press Photo, uno dei premi più prestigiosi nell’ambito del reportage. Psicologa di formazione e fotografa per passione, ha lavorato per anni su una storia complessa, dove si intrecciano colonialismo e patriarcato - L a luce è accecante e il caldo non dà tregua, mentre il vento fischia e solleva la terra arsa, l’eco delle voci di donne e bambini risuona dentro e fuori le case.

Terni, Baravai 2025: “Apriremo con novità di rilievo”. Letz: “Chiudiamo un capitolo importante della storia del progetto” - “Il Baravai non sparisce. Sono in corso degli incontri per definire contenuti e modalità dell’edizione 2025”.

Museo ETRU si prepara ad accogliere “La Luce dei Luoghi”, un ambizioso progetto culturale che mira a trasformare il giardino rinascimentale di Villa Giulia in una dinamica agorà di incontro e creatività attraverso performance multidisciplinari di physical danc Vai su Facebook

“The Chosen”, la serie cult su Gesù più vista al mondo, arriva su Netflix; In Serie B con un progetto ambizioso. Orzinuovi e Crema vanno a braccetto per puntare in alto; Museo dell’idrovolante, il progetto dell’Aero Club Como. Cesare Baj: “Un progetto unico in Italia e in Europa”.

Museo dell’idrovolante, il progetto dell’Aero Club Como. Cesare Baj: “Un progetto unico in Italia e in Europa” - Museo dell'idrovolante: un progetto ambizioso da parte dell’Aero Club Como, che unirebbe la storia alla modellistica, un centro di documentazione ... Secondo espansionetv.it

Un progetto ambizioso: la storia della Chiesa - Il Tempo - Storia della Chiesa Cattolica», ed è un ponderoso documentario che Raiuno manderà in onda nei prossimi mesi. Lo riporta iltempo.it