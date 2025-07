Ischia libri d’A…mare al via lunedì 21 luglio Inaugurazione con Primammore di Titti Marrone

Al via “Ischia libri d’A.Mare”, la rassegna letteraria organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura con il contributo della Regione Campania (nell’ambito del Piano di promozione culturale 2025), in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno e l’Albergo della Regina Isabella, che in occasione delle commemorazioni per i 430 anni della morte di Torquato Tasso è dedicata al tema “Il tempo ritrovato”. A tagliare il nastro della XXIX edizione lunedì 21 luglio, ore 21,30, in Piazza Santa Restituta (Lacco Ameno – Ischia) sarà Titti Marrone, autrice di “Primammore” (Feltrinelli) che insieme a Gianni Ambrosino, direttore TG Canale 21, racconterà Napoli attraverso uno dei peggiori fatti di cronaca degli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it