Siate Accorti! la nuova campagna contro le truffe agli anziani presentata al Must

LECCE - Una campagna che si rinnova nei contenuti e nelle modalità, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più ampio nella lotta alle truffe che colpiscono soprattutto gli over 65. È stata presentata ieri mattina al Must la nuova edizione 2025 di “Siate Accorti!”, la campagna. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: campagna - siate - accorti - truffe

“Siate Accorti!”, la nuova campagna contro le truffe agli anziani presentata al Must https://ift.tt/ftRH3IX https://ift.tt/lSEPxWA Vai su X

Presentata al MUST la nuova campagna istituzionale 2025 “Siate Accorti!; “Siate Accorti!”, la nuova campagna contro le truffe agli anziani presentata al Must; Al via su Telerama “Siate accorti”, campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani.

“Siate Accorti!”, la nuova campagna contro le truffe agli anziani presentata al Must - Al centro della strategia 2025 lo spot “La trappola della fiducia” e la promozione del numero unico europeo 112. Si legge su lecceprima.it

Al via su Telerama “Siate accorti”, campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani - Un appello alla consapevolezza, alla prevenzione e alla collaborazione: parte anche su Telerama la campagna di comunicazione “Siate Accorti! Lo riporta trnews.it