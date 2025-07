È morto Enrico Valenti papà del pupazzo di ' Bim Bum Bam'

Si è spento a 71 anni Enrico Valenti, papà di Uan il famosissimo pupazzo rosa volto della trasmissione 'Bim Bum Bam', ma anche dei personaggi Four, Five e Ambrogio. Valenti, milanese, si è spento dopo aver lottato contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

È morto Enrico Valenti, il padre del pupazzo “Uan” di “Bim Bum Bam” - Ci ha lasciati all’età di 71 anni Enrico Valenti, lo storico ideatore del pupazzo di “Uan” della trasmissione per ragazzi “Bim Bum Bam” condotta da un giovane Paolo Bonolis; per la televisione aveva creato tanti altri personaggi, oltre alla compagnia di animazione Gruppo 80.

Addio a Enrico Valenti, creatore di Uan e Five - A 71 anni si è spento Enrico Valenti, celebre creatore di Uan e Five, personaggi di Bim Bum Bam. Fu la tv di Silvio Berlusconi a lanciare queste mascotte che hanno conquistato i cuori dei telespettatori L'articolo Addio a Enrico Valenti, creatore di Uan e Five proviene da Il Difforme.

È morto Enrico Valenti, il “papà” di Uan di “Bim Bum Bam” - È morto Enrico Valenti, papà di Uan e mago del Gruppo 80. Valenti aveva 71 anni ed è stato il genio dietro il famoso programma per bambini “ Bim Bum Bam “, creatore anche di Five, Four e tanti indimenticabili pupazzi della tv anni Ottanta e Novanta.

