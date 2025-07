Un' eccellenza regionale premiata alla Camera dei Deputati

√ą la prima agenzia immobiliare in Friuli Venezia Giulia a ricevere un Rental award: si tratta di Immobigo,¬†agenzia di via Nazionale 40a a Tavagnacco, premiata alla la Camera dei Deputati di Roma il 7 luglio come una delle 50 eccellenze italiane nella locazione immobiliare. Alla cerimonia erano. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: premiata - camera - deputati - eccellenza

Your Export Studio premiata alla Camera dei Deputati con il ‚ÄúPremio America Innovazione‚ÄĚ - Tempo di lettura: 2 minuti Your Export Studio √® stata insignita del prestigioso Premio America Innovazione, promosso dalla Fondazione Italia USA, con una cerimonia ufficiale presso la Camera dei Deputati.

Della Valle, Tod’s premiata alla Camera della Moda e a Riyadh - Il Changemaker Award for Craftsmanship è il prestigioso premio assegnato a Diego Della Valle, Presidente del Gruppo Tod’s, nel corso della terza edizione dell’evento Changemakers in Luxury Fashion, organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana.

Un'eccellenza regionale premiata alla Camera dei Deputati - √ą la prima agenzia immobiliare in Friuli Venezia Giulia a ricevere un Rental award: si tratta di Immobigo,¬†agenzia di via Nazionale 40/a a Tavagnacco, premiata alla la Camera dei Deputati di Roma il 7 luglio come una delle 50 eccellenze italiane nella locazione immobiliare.

Siamo orgogliosi di condividere il traguardo della nostra collega Tosca premiata alla Camera dei Deputati dalla Fondazione Italia USA. Tosca è stata selezionata tra i migliori talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza e riceverà una b Vai su Facebook

Un'eccellenza regionale premiata alla Camera dei Deputati; Cava de' Tirreni, Marianna Cannavacciuolo premiata alla Camera dei Deputati con il ‚ÄúPremio America Giovani‚ÄĚ; Casertana riceve premio di eccellenza delle universit√† italiane | FOTO.

Un'eccellenza regionale premiata alla Camera dei Deputati - Per l'amministratore delegato Massimo Gobbo è la "conferma che anche dal Friuli Venezia Giulia è po ... Riporta udinetoday.it

Roma, l'Italia del merito premiata alla Camera dei Deputati - Leggo.it - Roma, l'Italia del merito premiata alla Camera dei Deputati L’evento ha celebrato un patrimonio di eccellenza, competenza, innovazione, ricerca e sperimentazione, quei valori, che rendono l ... Secondo leggo.it